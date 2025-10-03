milly carlucci zittisce chi parla di ballando flop e svela il motivo dei pacchi al sabato

Milly Carlucci mette i puntini sulle i a chi parla di ascolti deludenti o addirittura di flop Ballando con le Stelle perché tra stampa e web se ne sono lette di tutti i colori. Intervistata da SuperGuidaTv, la regina del sabato sera firmato Rai1 è arrivata allo straordinario traguardo delle 20 edizioni del suo show. Nessuna preoccupazione per gli ascolti, anzi si festeggia la miglior partenza da 10 anni a questa parte. È il debutto più alto degli ultimi dieci anni fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base ad un punto in più o ad uno in meno. 🔗 Leggi su Bubinoblog

