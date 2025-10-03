MILLY CARLUCCI ZITTISCE CHI PARLA DI BALLANDO FLOP E SVELA IL MOTIVO DEI PACCHI AL SABATO
Milly Carlucci mette i puntini sulle i a chi parla di ascolti deludenti o addirittura di flop Ballando con le Stelle perché tra stampa e web se ne sono lette di tutti i colori. Intervistata da SuperGuidaTv, la regina del sabato sera firmato Rai1 è arrivata allo straordinario traguardo delle 20 edizioni del suo show. Nessuna preoccupazione per gli ascolti, anzi si festeggia la miglior partenza da 10 anni a questa parte. È il debutto più alto degli ultimi dieci anni fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base ad un punto in più o ad uno in meno. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: milly - carlucci
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
I video saluti di Stefano De Martino, Fiorello, Milly Carlucci e Michelle Hunziker per i 30 anni di Chi! #chi30 #stefanodemartino #fiorello #millycarlucci #michellehunziker Vai su Facebook
Milly Carlucci sconfessa certe analisi tendenziose: «È il debutto più alto degli ultimi 10 anni, fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base a un punto in più o in meno» ~ Da @SuperGuidaTV #Balla - X Vai su X
Ballando, parla Milly Carlucci: la ‘guerra’ con Maria e i progetti con d’Urso - Milly Carlucci parla degli ascolti TV del sabato sera, di Barbara d'Urso, di Belen e anche di Federica Pellegrini ... Si legge su msn.com
Milly Carlucci difende Ballando e parla di Affari Tuoi: "Decisione della Rai". Cosa ha detto - 000 telespettatori, registrando un 23% di share. Come scrive today.it