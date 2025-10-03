Milly Carlucci senza peli sulla lingua C’è troppa isteria! | mai così diretta ecco cosa ha detto dopo le accuse
Il ritorno in prima serata di Ballando con le Stelle ha scatenato non poche discussioni: tra chi lo definisce un flop d’ascolti, chi lo paragona (inevitabilmente) ai colossi di Mediaset e chi parla di una giuria finita nell’occhio del ciclone per presunti commenti sessisti. In mezzo a questo fuoco incrociato, Milly Carlucci ha scelto di parlare chiaramente, senza filtri né diplomazie. Intervistata da Super Guida Tv, la storica conduttrice di Rai 1 ha messo a tacere critiche e malelingue con toni insolitamente diretti. E lo ha fatto con la consueta eleganza, ma anche con una determinazione che non lascia spazio ai fraintendimenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: milly - carlucci
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
I video saluti di Stefano De Martino, Fiorello, Milly Carlucci e Michelle Hunziker per i 30 anni di Chi! #chi30 #stefanodemartino #fiorello #millycarlucci #michellehunziker Vai su Facebook
Milly Carlucci sconfessa certe analisi tendenziose: «È il debutto più alto degli ultimi 10 anni, fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base a un punto in più o in meno» ~ Da @SuperGuidaTV #Balla - X Vai su X
Milly Carlucci battuta nettamente da Maria De Filippi: serve Stefano De Martino come traino per Rai1 - Mentre Mediaset costruisce serate organiche con traini vincenti, la Rai lascia Milly Carlucci sola contro l'armata De Filippi ... Come scrive fanpage.it