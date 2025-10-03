Milly Carlucci senza peli sulla lingua C’è troppa isteria! | mai così diretta ecco cosa ha detto dopo le accuse

Donnapop.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno in prima serata di Ballando con le Stelle ha scatenato non poche discussioni: tra chi lo definisce un flop d’ascolti, chi lo paragona (inevitabilmente) ai colossi di Mediaset e chi parla di una giuria finita nell’occhio del ciclone per presunti commenti sessisti. In mezzo a questo fuoco incrociato, Milly Carlucci ha scelto di parlare chiaramente, senza filtri né diplomazie. Intervistata da Super Guida Tv, la storica conduttrice di Rai 1 ha messo a tacere critiche e malelingue con toni insolitamente diretti. E lo ha fatto con la consueta eleganza, ma anche con una determinazione che non lascia spazio ai fraintendimenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

milly carlucci senza peli sulla lingua c8217232 troppa isteria mai cos236 diretta ecco cosa ha detto dopo le accuse

© Donnapop.it - Milly Carlucci senza peli sulla lingua «C’è troppa isteria!»: mai così diretta, ecco cosa ha detto dopo le accuse

In questa notizia si parla di: milly - carlucci

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI

milly carlucci senza peliMilly Carlucci battuta nettamente da Maria De Filippi: serve Stefano De Martino come traino per Rai1 - Mentre Mediaset costruisce serate organiche con traini vincenti, la Rai lascia Milly Carlucci sola contro l'armata De Filippi ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Milly Carlucci Senza Peli