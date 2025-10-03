Milioni di euro per il porto di Tremestieri e i debiti fuori bilancio in Consiglio passa la variazione

Messinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciannove milioni di euro per il completamento de porto di Tremestieri e 14 per debiti fuori bilancio indicati nel Piano di riequilibrio. La maggioranza del Consiglio comunale ha approvato la nuova variazione al bilancio di previsione 2025-2027 del Comune. E' stato il dirigente ai Servizi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milioni - euro

Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”

Dalla Regione 35 milioni di euro per gli ospedali di Latina e Frosinone

Juve, il bomber lo porta… Kolo Muani: vale 70 milioni di euro

milioni euro porto tremestieriPorto Tremestieri tra dubbi e possibili ritardi, il 7 ottobre la riunione tecnica. Preoccupazione dei sindacati - Mentre resta un rebus la diga foranea sul porto di Tremestieri , l'opera più controversa e importante degli ultimi anni, spunta una riunione convocata per ... Secondo rtp.gazzettadelsud.it

milioni euro porto tremestieriMessina, porto di Tremestieri: la diga foranea è ancora un rebus - Non fa alcun passo in avanti la costruzione della diga foranea del porto di Tremestieri , la struttura più importante di tutta l'opera. Come scrive rtp.gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Milioni Euro Porto Tremestieri