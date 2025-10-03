Milinkovic-Savic o Tonali alla Juve? Scelto il nuovo centrocampista
Le ultime sul mercato dei bianconeri: un big già a gennaio Uno dei problemi della Juventus è anche il centrocampo. Manca un elemento in grado di garantire quantità e qualità alla squadra. In tal senso si fa ormai da settimane il nome di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza con l’ Al-Hilal di Inzaghi al termine di questa stagione. (LaPresse) – Calciomercato.it Il serbo spegnerà 31 candeline il prossimo 27 febbraio ed è senz’altro un profilo graditissimo ai bianconeri e non solo, ma forse Comolli e soci puntano a qualcos’altro. Nello specifico a un elemento più giovane e meno costoso, perlomeno lato ingaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
