Milinkovic-Savic o Tonali alla Juve? Scelto il nuovo centrocampista

Calciomercato.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime sul mercato dei bianconeri: un big già a gennaio Uno dei problemi della Juventus è anche il centrocampo. Manca un elemento in grado di garantire quantità e qualità alla squadra. In tal senso si fa ormai da settimane il nome di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza con l’ Al-Hilal di Inzaghi al termine di questa stagione. (LaPresse) – Calciomercato.it Il serbo spegnerà 31 candeline il prossimo 27 febbraio ed è senz’altro un profilo graditissimo ai bianconeri e non solo, ma forse Comolli e soci puntano a qualcos’altro. Nello specifico a un elemento più giovane e meno costoso, perlomeno lato ingaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

milinkovic savic o tonali alla juve scelto il nuovo centrocampista

© Calciomercato.it - Milinkovic-Savic o Tonali alla Juve? Scelto il nuovo centrocampista

In questa notizia si parla di: milinkovic - savic

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)

NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro

milinkovic savic tonali juveMilinkovic-Savic o Tonali alla Juve? Scelto il nuovo centrocampista - Savic scelto il centrocampista per il prossimo calciomercato di gennaio della Juventus. Lo riporta calciomercato.it

milinkovic savic tonali juveMilinkovic-Savic Juve: è l’identikit perfetto per rinforzare il centrocampo di Tudor a gennaio. Qual è l’ostacolo che complica il suo approdo in bianconero, la rivelazione - Savic Juve: c’è un ostacolo che complica il suo arrivo in bianconero, la rivelazione in vista del calciomercato di gennaio Un sogno che ritorna, un’idea che prende corpo. Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milinkovic Savic Tonali Juve