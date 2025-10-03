di Raffaella Parisi In alto i calici. La manifestazione Milano wine week, da domani fino al 12 ottobre, giunge alla sua ottava edizione, con un fitto calendario di degustazioni, masterclass con i migliori sommelier italiani, talk, arte, musica e intrattenimento. Nuova location headquarters al Milan Marriott Hotel e l’Enoteca ai Dazi di Milano. Sarà un’edizione che guarda al futuro, Sudafrica e Georgia saranno i Paesi internazionali ospiti d’onore, protagonisti con le loro etichette più prestigiose con Walk Around Tasting ed eventi dedicati. Non una mera manifestazione, ma un viaggio multisensoriale che coinvolge l’intera città e che attraversa linguaggi diversi per raccontare il vino come elemento vivo della cultura italiana ed europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano wine week. Eventi, note, solidarietà. Brindisi sotto l’Arco