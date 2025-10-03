Milano sfiora l’impresa | da -20 al tiro della vittoria ma poi

A Belgrado contro il Partizan l'Olimpia Milano va sotto di 20, poi firma una rimonta clamorosa: difesa solida, attacco brillante e finale da brividi. A 10” dalla sirena finale Guduric ha il tiro della vittoria, ma la tripla non entra. Il bilancio delle prime due giornate di Eurolega è di una vittoria 1 vittoria e 1 sconfitta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milano sfiora l'impresa: da -20 al tiro della vittoria, ma poi...

