Milano sfiora l’impresa | da -20 al tiro della vittoria ma poi

A Belgrado contro il Partizan l'Olimpia Milano va sotto di 20, poi firma una rimonta clamorosa: difesa solida, attacco brillante e finale da brividi. A 10” dalla sirena finale Guduric ha il tiro della vittoria, ma la tripla non entra. Il bilancio delle prime due giornate di Eurolega è di una vittoria 1 vittoria e 1 sconfitta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano sfiora l’impresa: da -20 al tiro della vittoria, ma poi...

In questa notizia si parla di: milano - sfiora

Milano, terremoto sull'urbanistica: l'inchiesta sfiora il sindaco Sala

#Eurolega: #Milano sfiora il bis a Belgrado ma cede al Partizan, infortunio per Shields - X Vai su X

Il titolo della griffe fiorentina, già ieri ben comprato per effetto di ricoperture, venerdì mattina sfiora +8% alla borsa di Milano. In una settimana guadagna oltre 20 punti percentuali. La banca d’affari Usa porta il prezzo obiettivo da 4,65 a 5,50 euro - facebook.com Vai su Facebook

Milano, allerta meteo arancione: Temporali in arrivo e Parchi Chiusi il 20 agosto - MILANO – Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo arancione (moderata) per rischio temporali e una gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a ... Come scrive ilmeteo.it