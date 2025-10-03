Milano paralizzata | sciopero e corte mandano il traffico in tilt in città e tangenziali

Traffico paralizzato in centro a Milano. Sia, com'è ovvio, lungo le strade del corteo per lo sciopero per la Palestina, sia sul resto della città, per il classico effetto domino della viabilità. Lo sciopero, ricordiamolo, coinvolgono anche il settore dei trasporti: treni Trenord, Trenitalia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

milano paralizzata sciopero corteSciopero generale 3 ottobre, Italia paralizzata per Flotilla e Gaza. Oltre 100 cortei - Lo sciopero generale del 3 ottobre blocca trasporti, scuola, sanità e diversi comparti pubblici e privati, con ... Secondo thesocialpost.it

milano paralizzata sciopero corteSciopero generale oggi per Gaza e la Flotilla, il corteo a Milano: la diretta - “Blocchiamo tutto” è lo slogan di chi scenderà in piazza contro il blocco delle barche umanitarie da parte di Israele e contro il genocidio. Lo riporta msn.com

