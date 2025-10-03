Milano è stata teatro di una manifestazione imponente in solidarietà alla Flotilla, con oltre 30mila partecipanti. Dalle prime ore del mattino i cortei hanno invaso le strade, paralizzando la città e generando forti disagi anche al traffico ferroviario. Tra bandiere palestinesi, slogan per la “Palestina libera” e cartelli contro Meloni e Netanyahu, la protesta ha assunto toni duri e un fronte radicale ha occupato la tangenziale Est, presidiata dalle forze dell’ordine, e ha tentato di bloccare anche quella Nord all'altezza di Cascina Gobba. Momenti di tensione quando alcuni manifestanti hanno lanciato pietre contro la polizia, che ha risposto coi lacrimogeni, ma la manifestazione si è conclusa senza grandi incidenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, occupata la tangenziale. Pietre contro la polizia, gli agenti rispondono coi lacrimogeni