Milano le Olimpiadi arrivano in anticipo | a due passi dal Duomo si gioca… a hockey

(Adnkronos) – Milano si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Tra le tante iniziative in vista delle Olimpiadi, lo sport arriva anche nel cuore della città. Dal 3 al 5 ottobre Piazza San Babila, a due passi dal Duomo, si trasformerà in un'arena a cielo aperto con l'Ice Hockey Playground . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro

Vuoi pernottare a Milano per le Olimpiadi? Per 16 giorni si spende fino a 64.500 euro: tariffe quadruplicate

Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende

Milano, le Olimpiadi arrivano in anticipo: a due passi dal Duomo si gioca… a hockey - Tra le tante iniziative in vista delle Olimpiadi, lo sport arriva anche nel cuore della città.

Milano, presentato il Villaggio Olimpico: quanto è costato, dopo i Giochi Olimpici che fine farà - L'opera è stata realizzata nell'area dell'ex Scalo di Porta Romana, uno degli snodi più significativi per la rigenerazione urbana della città.