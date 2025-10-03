Milano Digital Week 2025 dalla sicurezza e protezione dei dati alle pari opportunità digitali | il programma e gli eventi dall’1 al 5 ottobre

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì è iniziata la Milano Digital Week 2025, promossa dal Comune di Milano e organizzata da Tig – The Innovatioin Group, la cinque giorni propone oltre 180 eventi (gratuiti) per conoscere e approfondire il mondo della tecnologia. Dall’1 al 5 ottobre, il MEET – Digital Cultural Center sarà l’hub centrale, affiancato da poli tematici in tutta Milano. La città verrà trasformata in un laboratorio diffuso di cultura digitale e innovazione. Il tema di quest’anno, “Tutte le intelligenze della città”, mette al centro il dialogo tra nuovi linguaggi digitali e dimensione umana, con un palinsesto che coinvolge università, imprese, startup e hub culturali nei quartieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

milano digital week 2025 dalla sicurezza e protezione dei dati alle pari opportunit224 digitali il programma e gli eventi dall82171 al 5 ottobre

© Ilfattoquotidiano.it - Milano Digital Week 2025, dalla sicurezza e protezione dei dati alle pari opportunità digitali: il programma e gli eventi dall’1 al 5 ottobre

In questa notizia si parla di: milano - digital

BYD: ecco la nuova sede di Milano, ‘la casa del Digital Hub europeo e del design’

GA Summit 2025, a Milano l’evento internazionale dedicato a Data Governance, Digital Analytics e AI

Digital Innovation Days 2025: l’appuntamento con l’innovazione torna a Milano l’8 e il 9 ottobre

milano digital week 2025Milano Digital Week: programma, eventi e novità dell'edizione 2025 - Cinque giorni di iniziative diffuse in tutta la città per scoprire come sta evolvendo il futuro del digitale e confrontarsi sulle innovazioni che riscrivono le intelligenze del domani. Scrive tg24.sky.it

milano digital week 2025Milano Digital Week 2025, inaugurata la settimana dell’innovazione - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Riporta macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Digital Week 2025