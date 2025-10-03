Milano Digital Week 2025 dalla sicurezza e protezione dei dati alle pari opportunità digitali | il programma e gli eventi dall’1 al 5 ottobre
Mercoledì è iniziata la Milano Digital Week 2025, promossa dal Comune di Milano e organizzata da Tig – The Innovatioin Group, la cinque giorni propone oltre 180 eventi (gratuiti) per conoscere e approfondire il mondo della tecnologia. Dall’1 al 5 ottobre, il MEET – Digital Cultural Center sarà l’hub centrale, affiancato da poli tematici in tutta Milano. La città verrà trasformata in un laboratorio diffuso di cultura digitale e innovazione. Il tema di quest’anno, “Tutte le intelligenze della città”, mette al centro il dialogo tra nuovi linguaggi digitali e dimensione umana, con un palinsesto che coinvolge università, imprese, startup e hub culturali nei quartieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
