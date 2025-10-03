Milano-Cortina Bozzetti Fondazione Fiera | Sistema pronto mi piacerebbe maggiore coinvolgimento città

(Adnkronos) – "Il sistema milanese è a pieno servizio per le Olimpiadi" di Milano-Cortina 2026. In vista dei Giochi "mi piacerebbe maggiore coinvolgimento della città. Le Olimpiadi sono dietro l'angolo, è una responsabilità specifica che sentiamo". Così il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, intervenendo alla cerimonia di conferimento della Guirlande d’Honneur 2025 al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

