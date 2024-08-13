Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Il Nizza Docg esce dal Consorzio Barbera d’Asti e vini Monferrato: avrà un suo ente autonomo di tutela gamberorosso.it
Sciopero generale e cortei: disagi per i treni. Cgil: "A Milano in 100mila". LIVE tg24.sky.it
Russia, Putin avverte l’Europa: “La Nato è in guerra con noi e non ne fa mistero” ildifforme.it
Le voci dei lavoratori in piazza: “Solo la pace è la condizione per la tutela dei diritti” repubblica.it
Sciopero per Gaza, giornata di cortei in Liguria: in 40 mila a Genova per dire no alla guerra. Nel pomeriggio ... ilsecoloxix.it
Spagna, i convocati di Luis de la Fuente: Yamal presente, Morata escluso. Prima chiamata per Jesús Rodríguez calcionews24.com
Chi l'ha detto che in autunno bisogno rinunciare ai colori sgargianti? La regina punta tutto su una sgargiante tonalità estiva
La moda non conosce stagioni per Letizia di Spagna, che anche in autunno porta una ventata di color... ► iodonna.it
LIVE Cobolli Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 12:45 Cobolli che vuole eguagliare il... ► oasport.it
Leao, Allegri scuote il Milan: “Serve cuore”
La sera in cui il Milan ha piegato il Napoli resterà impressa non solo per il risultato ma per un e... ► milanzone.it
“Per tanti anni non abbiamo avuto malattie in famiglia, poi mi sono reso conto che il tappeto può esserti tolto da sotto ai piedi in qualsiasi momento”: William parla del cancro di Kate e Re Carlo
William ha tolto il velo un’altra volta, aprendo l’anima e le porte della corte reale alla verità. ... ► ilfattoquotidiano.it
Attentato alla sinagoga a Manchester: «Una delle vittime uccisa dalla polizia». Il killer non aveva una pistola
«Una delle vittime è stata uccisa dalla polizia». Un'ammissione che arriva direttamente dal comandan... ► leggo.it
Oggi 3 ottobre 3I/ATLAS sorvola Marte: sei sonde pronte a svelare il mistero del visitatore alieno
L'enigmatico oggetto interstellare 3I/ATLAS oggi si avvicinerà moltissimo a Marte, permettendo a di... ► fanpage.it
Sarah Toscano come una diva: lancia il primo album Met Gala con paillettes e boa di piume
Sarah Toscano ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: ha lanciato Met Gala, il primo album de... ► fanpage.it
A Milano il corteo si divide: uno spezzone forse punta le tangenziali
A Milano il corteo principale, guidato dalla Cgil, conta più di 50mila persone. Uno spezzone però, a... ► today.it
Roberto Benigni ripreso al volante senza cintura e con il cellulare: il video scatena polemiche
Nel cuore del traffico romano, un episodio ha sorpreso e fatto discutere migliaia di persone online... ► thesocialpost.it
Sciopero per Gaza, giornata di cortei in Liguria: in 30 mila a Genova per dire no alla guerra. Nel pomeriggio seconda manifestazione | Video | Foto | Savona | La Spezia | Imperia
Oggi è scattato lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei Sindacati di Base per ... ► ilsecoloxix.it
Casertavecchia celebra la cultura immateriale: l’Unesco sceglie 'Un Borgo di Libri'
L’Unesco ha scelto il festival “Un Borgo di Libri” come evento a supporto della Giornata Internazi... ► casertanews.it
Fratelli d’Italia su X: “Avete rotto con gli scioperi. Solo disagi”. Sotto il post marea di commenti pro Gaza: “I danni li fate voi”
“Avete rotto. Vetrine e stazioni con danni per un milione di euro. Avete rotto alle forze dell’ordi... ► ilfattoquotidiano.it
Sciopero generale, Fratoianni: "Da Meloni parole indecenti, in pericolo il diritto internazionale"
“Questa piazza manda il messaggio di un paese intero che non ci sta, che non ci sta di fronte a com... ► lapresse.it
Conceicao, la Juve si affida al suo talento più luminoso
Quattro pareggi consecutivi hanno appannato il cammino della Juventus, mettendo in discussione ambi... ► stilejuventus.com
Musiche e balli della tradizione popolare accendono "La notte delle danze in cerchio"
Sabato 4 ottobre si svolge la prima edizione de “La Notte delle Danze in Cerchio”. Questo appuntam... ► cesenatoday.it
Italia, ecco i convocati del ct Gattuso: la lista completa per le sfide a Estonia e Israele
Qualificazioni Mondiali: l’Italia del commissario tecnico Gattuso pronta a sfidare Estonia e Israel... ► calcionews24.com
FOTO/ Pace, fine del genocidio e dimissioni del Governo Meloni: mobilitazione anche a Benevento
Tempo di lettura: 3 minutiSolidarietà per Gaza e mobilitazione a favore del popolo palestinese. Da... ► anteprima24.it
Garlasco, Massimo Lovati annuncia il silenzio stampa ma fa dietrofront: la spiegazione dell'avvocato di Sempio
Caso Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, annuncia il silenzio stampa, poi fa diet... ► virgilio.it
Prossimo turno Serie A 2025/2026
Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 2025/2026 La Serie A 2025/2026 sta pe... ► calcionews24.com
Hojlund, il feeling con la Champions: “Napoli ha il suo centravanti di sfondamento”
Hojlund, il feeling con la Champions: “Napoli ha il suo centravanti di sfondamento” Rasmus Hojlund ... ► forzazzurri.net
Jonas Pepe smonta il Grande Fratello: “Strategie, coppie false e la gara a chi racconta la tragedia più grave”
Jonas Pepe ha già conquistato gli spettatori del Grande Fratello. Nei primi giorni nella casa ha di... ► fanpage.it
Appuntamento con il gusto, torna la tradizionale Sagra del tortello alla lastra
A Bagno di Romagna tornano le “Sagre d'ottobre”, che accompagneranno tutti i weekend del mese con ... ► cesenatoday.it
Rita De Crescenzo, un ristorante le chiede 20mila euro di risarcimento
Su Rita De Crescenzo pesa una grava accusa: quella di diffamazione, per aver parlato male di un ris... ► ildifforme.it
LIVE Nardi Mpetshi Perricard 3 6 6 7, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il francese vola al terzo set, l’azzurro combatte nel secondo set ma ha la peggio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46 Il problema di Nardi è nell’essere troppo silenzios... ► oasport.it
Beatrice Venezi, il retroscena: la strategia di Giulia Bongiorno
Polemiche politiche, pretestuose, contro Beatrice Venezi per la sua nomina a direttore musicale de ... ► liberoquotidiano.it
Bentancur Tottenham, la storia continua: ufficiale il rinnovo di contratto dell’ex Juventus. Il comunicato e le prime parole dell’uruguaiano dopo la firma
di Redazione JuventusNews24Bentancur Tottenham, è stato ufficializzato il rinnovo di contratto dell’... ► juventusnews24.com
Quando vedere a occhio nudo le comete d’autunno
Il cielo di ottobre potrebbe riservare una sorpresa rara: la possibilità di osservare a occhio nudo... ► quotidiano.net
Ho digitato un IBAN sbagliato: la banca doveva avvisarmi? Come recupero i soldi?
Un numero fuori posto e il denaro vola verso un estraneo. Molti confidano che la banca blocchi il b... ► quifinanza.it
“L’abbiamo trovato morto”. Maltempo Italia, trascinato via dall’acqua: la notizia peggiore
Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda dell’uomo di 63 anni disperso da giovedì sera sul li... ► caffeinamagazine.it
Gli Off Campus di Elle Kennedy sbarcano su Prime Video
Dagli scaffali delle librerie agli schermi tv il passo è breve e una nuova saga è in lavorazione pe... ► davidemaggio.it
Dalla Regione 30 milioni per i produttori cerealicoli, Sammartino: "Una boccata d'ossigeno"
In arrivo dalla Regione Siciliana 30 milioni di euro per i produttori di cereali. L'assessorato de... ► cataniatoday.it
Beautiful, anticipazioni settimanali dal 4 al 10 ottobre 2025: Luna assume le “mentine” di Poppy e tradisce R.J.
Novità e colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 4 al 10 ott... ► superguidatv.it
Capitano della Guardia di Finanza condannato per stalking: “Presto andrai a lavorare da McDonald’s”
Un capitano della Guardia di Finanza è stato condannato a un anno e sei mesi per stalking contro un... ► fanpage.it
Salvini Landini, volano parole grosse: scontro totale tra i due leader. Cosa si sono detti
È un duello feroce quello che oppone Matteo Salvini a Maurizio Landini. Non si tratta di una sempli... ► thesocialpost.it
Aumentano le vincite con il Lotto: ecco i nuovi numeri
I lettori sempre vincenti con le ambate consigliate dall'esperto Antonio Pioggia, come il 78 su Ba... ► salernotoday.it
Il codice da vinci: verità e finzione nella storia reale
analisi della controversa storia de Il Codice Da Vinci Il romanzo di Dan Brown e il relativo film ... ► jumptheshark.it
Tumori: Mattarella visita Cnao Pavia, 'luogo di speranza e successo speranza' (2)
(Adnkronos) - Mattarella ha quindi espresso "apprezzamento e ammirazione per quanto qui avviene. Son... ► iltempo.it
Sciopero Cgil: "Non ci fermeremo fino all'arresto di Netanyahu"
Non solo lo sciopero generale di oggi è riuscito, ma anche la Global Sumud Flotilla "ha vinto - af... ► bolognatoday.it
«Avete buttato nel cesso ogni forma di umanità», Enrico Galiano durissimo con il "contraddittorio" sulla Flotilla abbordata da Israele
Enrico Galiano è arrabbiatissimo dopo aver letto alcuni commenti al suo video sul contraddittorio.... ► pordenonetoday.it
Il Nizza Docg esce dal Consorzio Barbera d’Asti e vini Monferrato: avrà un suo ente autonomo di tutela
Sarà ufficialmente operativo nel corso del 2026. Decisione strategica dopo anni di crescita: nel 202... ► gamberorosso.it
PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 4 ottobre 2025
PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 4 ottobre... ► imolaoggi.it
Napoli, salta la conferenza di Conte: svelato il motivo
L’allenatore salentino, alla vigilia della partita al Maradona contro il Genoa, non terrà la confer... ► spazionapoli.it
LIVE Cobolli Munar 0 1, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: iniziato il match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Largo il dritto di Cobolli. 30-0 Largo il rovescio ... ► oasport.it
Tiziano Ferro a cuore aperto: “La verità l’unico obbligo verso chi mi ascolta”
E’ un Tiziano Ferro che apre il suo cuore ai fan quello che, dopo il successo del singolo “Cuore r... ► latinatoday.it
“Inutile e ignorante!”. Il giornalista massacra Elisa dopo l’appello in lacrime alla Meloni
Un semplice appello alla premier Giorgia Meloni da parte della cantante Elisa ha scatenato una dell... ► thesocialpost.it
F1, guizzo di Fernando Alonso nelle FP1 di Singapore, subito dietro Leclerc. Hamilton anticipa le McLaren
È l’Aston Martin di Fernando Alonso, a sorpresa, la monoposto più veloce al termine della prima ses... ► oasport.it
Antica anfora romana in vetrina a Rimini: scatta il sequestro della Finanza
Rimini, 3 ottobre 2025 - Non era una semplice decorazione da negozio, ma un vero e proprio reperto a... ► ilrestodelcarlino.it
Ucraina, droni per Trump. Delegazione Kiev a Washington per definire accordo
(Adnkronos) – Droni, a volontà, come 'tesoretto' per gli Stati Uniti. L'esperienza nella produzione ... ► periodicodaily.com
Stéphanie de Lannoy, chi è la nuova Granduchessa del Lussemburgo
Il 3 ottobre 2025 il Granducato di Lussemburgo vive un passaggio storico: l’abdicazione del Granduc... ► dilei.it
L’attrice Sarah Maestri ricorda Edoardo Sarchi, l'imprenditore ucciso in Albania: "È stato il mio primo amore, se ne va un pezzo di me”
Un breve ma toccante messaggio quello scritto dall’attrice Sarah Maestri per ricordare Edoardo Sarc... ► ilgiorno.it
Sciopero generale e cortei: disagi per i treni. Cgil: "A Milano in 100mila". LIVE
Il Paese scende in piazza per protestare contro il blocco israeliano della Global Sumud Flotilla e p... ► tg24.sky.it
La Flotilla non è arrivata a Gaza ma è sbarcata in Europa. E l’effetto è ancora più potente
Credo che pochi si aspettassero che le vicende della Global Sumud Flotilla, e l’intervento pirates... ► it.insideover.com
Corteo per Gaza a Napoli, ProPal cambiano percorso e si dirigono verso il porto
AGI - E' partito da piazza Mancini, a pochi metri dalla stazione centrale, il corteo organizzato a N... ► agi.it
Stefano De Martino compie 36 anni: stasera una puntata speciale di Affari Tuoi
Stasera l’appuntamento con Affari Tuoi sarà ancora più speciale: si festeggerà il compleanno di Ste... ► ilgiornale.it
Lidl, che offerta: prestazioni da top di gamma a un prezzo super
Nuovi arrivi da Lidl. Dal 2 ottobre è possibile acquistare nei punti vendita tantissime novità a pr... ► temporeale.info
Intelligenza artificiale per le imprese, l'impresa cesenate celebra i 20 anni coi clienti: "Partiti in un negozietto"
Big territoriale nell'Itc, l'impresa cesenate Alexide, fondata da Alessandro Fagioli e Alessandro ... ► cesenatoday.it
Padellaro, Canfora, Orsini e Fuksas ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sabato 4 ottobre. Con Travaglio e Scanzi
Torna l’appuntamento con “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento di Nove che racconta ... ► ilfattoquotidiano.it
Un consigliere di Trump ha annunciato che l’ICE sarà presente al “vergognoso” Half Time Show del Super Bowl 2026 con Bad Bunny
Un membro dell’amministrazione di Donald Trump ha confermato che l‘ICE sarà presente all’Half Time ... ► metropolitanmagazine
“Mercatini di Natale al Borgo” a Castellabate: pubblicato il bando per gli espositori
Castellabate si prepara a vivere la magia del Natale con gli ormai caratteristici e tradizionali “... ► salernotoday.it
Furto durante l'amplesso, 40enne prova a incastrare l'amante ma viene arrestata
Una vicenda dai contorni incredibili quella che si è verificata nel pomeriggio di ieri, 2 ottobre ... ► casertanews.it
Koopmeiners, esclusione pesante: l’Olanda lo lascia a casa
Il ct Ronald Koeman ha fatto una scelta che non passa inosservata: Teun Koopmeiners non è stato con... ► stilejuventus.com
Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend
A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenic... ► digital-news.it