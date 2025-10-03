Milano banlieue Michele Criscitiello rapinato del rolex da 70mila € a Sesto San Giovanni | il furto con la pistola puntata in faccia - VIDEO

L’azione si è consumata in pochi, frenetici istanti. Criscitiello si trovava a bordo della sua Porsche, fermo a un semaforo, quando è scattata l’azione di quella che si sospetta essere una banda organizzata e ben collaudata Un copione già visto, che torna a ripetersi con inquietante precision. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, Michele Criscitiello rapinato del rolex da 70mila € a Sesto San Giovanni: il furto con la pistola puntata in faccia - VIDEO

In questa notizia si parla di: milano - banlieue

