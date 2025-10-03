Milano a tutta dolcezza L’alta pasticceria invade il cuore della città

Milano si lascia sedurre dal fascino della grande pasticceria e indossa, per un giorno, i panni di capitale dell’alta dolcezza. Domenica, dalle 10 alle 20, il cuore storico della città si trasforma in una passerella gourmand grazie a ’Nobile Dolcezza’, l’evento firmato dall’ Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) che porterà arte, tradizione e creatività tra le arcate del Palazzo Giureconsulti e le vie più eleganti del centro. Qui non si parla solo di assaggi: la pasticceria si traveste da spettacolo e conquista con un’installazione scenografica concepita da Vincenzo Dascanio, vera rockstar del design, capace di trasformare ogni dolce in un piccolo capolavoro da ammirare come un gioiello di alta gamma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

