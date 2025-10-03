Altra sfida importante quella che domani vedrà l’ Ascoli affrontare in casa la matricola Bra. Al primo anno in C, i piemontesi dopo le fatiche iniziali ora hanno iniziato a prendere le dovute misure con il campionato e nell’ultimo turno andato in scena sono riusciti anche a centrare la prima vittoria per 2-1 contro il Guidonia. Sicuramente i giallorossi arriveranno nella tana del Picchio per vendere cara la pelle e cercare di strappare un altro risultato positivo in grado di alimentare il percorso che conduce verso la salvezza. I bianconeri invece, dopo aver cambiato marcia, cercheranno di proseguire sull’incredibile scia di vittorie che ha permesso loro di iniziare a correre per la vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milanese pronto a tornare titolare. I dubbi di Tomei