Milan seconda giovinezza per Modric | per i test fisici è praticamente un ragazzo

Luka Modric, centrocampista del Milan, nonostante l'età corre come un ragazzino. Il suo minutaggio è cresciuto rispetto all'ultima stagione in Spagna con il Real Madrid. Il segreto? Cura maniacale del suo corpo e degli allenamenti.

La seconda giovinezza del 40enne Modric: "Amo il calcio, così mantengo alte le motivazioni" - Luka Modric, intervistato da CBS Sports Golazo, ha raccontato i segreti della sua seconda giovinezza nonostante i suoi 40 anni.

Anche la Gazzetta ai piedi di Luka Modric: "Mai così" - Tutti sono ai piedi di Luka Modric, anche la Gazzetta dello Sport che oggi decide di aprire in prima pagina con il fuoriclasse croato su cui poi c'è un approfondimento subito ...

