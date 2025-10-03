Milan ricordi Pi?tek? Decisivo con un gol nella AFC Champions League Elite esulta così
Il 'Pistolero' Krzysztof Pi?tek, classe 1995, ex attaccante del primo Milan di Elliott, oggi gioca nell'Al-Duhail e continua a segnare. Il 'Pistolero' Krzysztof Pi?tek, classe 1995, ex attaccante del primo Milan di Elliott e visto in Serie A anche con Genoa, Fiorentina e Salernitana, oggi gioca in Qatar, nell'Al-Duhail, ma continua a segnare a raffica e a promuovere la sua ormai rinomata esultanza. Il polacco è stato decisivo, in Arabia Saudita contro l'Al-Ahli, con un colpo di testa nel 2-2 esterno dei suoi in AFC Champions League Elite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan saluta Bennacer che va alla Dinamo Zagabria: decisivo Boban - Fuori dai piani del Milan, Ismael Bennacer lascia i rossoneri a mercato chiuso in Italia per trasferirsi in Croazia. Da sportmediaset.mediaset.it
VAR inattivo, cos’è successo in Milan-Cremonese. Cambiaso: decisivo l’articolo 38 - I casi più dubbi si sono concentrati nel derby lombardo tra Milan e Cremonese di sabato scorso. Come scrive calciomercato.it