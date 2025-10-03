Milan ricordi Pi?tek? Decisivo con un gol nella AFC Champions League Elite esulta così

Il 'Pistolero' Krzysztof Pi?tek, classe 1995, ex attaccante del primo Milan di Elliott, oggi gioca nell'Al-Duhail e continua a segnare. Il 'Pistolero' Krzysztof Pi?tek, classe 1995, ex attaccante del primo Milan di Elliott e visto in Serie A anche con Genoa, Fiorentina e Salernitana, oggi gioca in Qatar, nell'Al-Duhail, ma continua a segnare a raffica e a promuovere la sua ormai rinomata esultanza. Il polacco è stato decisivo, in Arabia Saudita contro l'Al-Ahli, con un colpo di testa nel 2-2 esterno dei suoi in AFC Champions League Elite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

