Milan nel mirino un altro parametro zero di grande prestigio | dopo Modric Tare vira su Lewandowski
Dopo la buona riuscita dell'affare Modric, al momento senza dubbi uno dei migliori innesti nella rosa del Milan di Massimiliano Allegri, Igli Tare avrebbe in canna un altro colpo di mercato da portare a conclusione per la prossima stagione: esattamente come accaduto per il capitano della Croazia, il direttore sportivo sarebbe già al lavoro per far arrivare a Milanello un parametro zero di grande prestigio, vale a dire Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, sotto contratto con il Barcellona, arriverà a scadenza nel giugno del 2026 e non rinnoverà l'accordo che lo lega alla società catalana. Lewy, 37 anni compiuti lo scorso agosto, incassa dai blaugrana 33,33 milioni di euro, una cifra inaccessibile per i paletti imposti dalla dirigenza rossonera con un rigidissimo tetto salariale, ma l'obiettivo di Tare è quello di proporre al numero 9 del Barça un ruolo di primo piano nella squadra e un palcoscenico più prestigioso rispetto a quello della Saudi Pro League. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
