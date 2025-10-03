Milan importante riconoscimento per Ibrahimovic nel giorno del suo 44° compleanno
Oggi Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, compie 44 anni. L'ex attaccante rossonero ha festeggiato di fatto il suo compleanno in mattinata ritirando un premio molto importante. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - importante
Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"
Tour de France 2025, Milan spezza il tabù: "Una vittoria importante per me e per l'Italia"
Parolo al Milan: ecco quale ruolo ricoprirà l’ex Lazio. Arriva subito questa importante indiscrezione
Rafa Leao ringrazia la Curva Sud e i tifosi del Milan, che sono tornati a fare il tifo al massimo con i cori ? "Troppo importante per noi!" - facebook.com Vai su Facebook
ON AIR - Vidigal: "Napoli, col Milan importante la reazione dopo il 2-0, Sporting? Squadra propositiva, niente barricate al Maradona" https://ift.tt/n0MOe5v - X Vai su X
Rinnovo Pulisic, la mossa di Ibrahimovic: spunta un nuovo retroscena - Matteo Moretto racconta un retroscena che coinvolge Zlatan Ibrahimovic e Christian Pulisic, passato e presente/futuro del Milan. Lo riporta milanlive.it
Galliani: c'è Ibrahimovic dietro il suo ritorno al Milan, il retroscena. Le prime parole del Condor sono un indizio - Gerry Cardinale ha incaricato Ibrahimovic di riportare Galliani al Milan come super consulente. Si legge su sport.virgilio.it