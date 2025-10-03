Milan importante riconoscimento per Ibrahimovic nel giorno del suo 44° compleanno

Pianetamilan.it | 3 ott 2025

Oggi Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, compie 44 anni. L'ex attaccante rossonero ha festeggiato di fatto il suo compleanno in mattinata ritirando un premio molto importante. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

