Milan ieri Dan Peterson a Milanello | ecco il motivo della visita del coach statunitense

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo statunitense Dan Peterson, storico coach di Virtus Bologna e Olimpia Milano nel basket, ieri è stato in visita al centro sportivo di Milanello da Massimiliano Allegri e i rossoneri. Ecco perché si è affacciato a Carnago dal Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan ieri dan peterson a milanello ecco il motivo della visita del coach statunitense

© Pianetamilan.it - Milan, ieri Dan Peterson a Milanello: ecco il motivo della visita del coach statunitense

In questa notizia si parla di: milan - ieri

Milan, senti Matuidi: “Allegri come un padre. L’ho sentito l’altro ieri e …”

Milan, Tare e Allegri ieri a cena: per le prossime mosse di calciomercato?

Milan, ieri sera cena tra Tare e Allegri: ecco i temi sul piatto

Dan Peterson, l’intervista: “Berlusconi voleva me per il Milan, invece prese Sacchi” - Dal 1978 al 1987 sono stati una cosa sola: «Ho sempre considerato ... Scrive repubblica.it

Dan Peterson ci regala cento storie per capire la “sua” Olimpia Milano - L’NBA è il campionato più invidiato al mondo, tutti vorrebbero avere un posto nella Lega dove i sogni si avverano, eppure ... Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Ieri Dan Peterson