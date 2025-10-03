Lo statunitense Dan Peterson, storico coach di Virtus Bologna e Olimpia Milano nel basket, ieri è stato in visita al centro sportivo di Milanello da Massimiliano Allegri e i rossoneri. Ecco perché si è affacciato a Carnago dal Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ieri Dan Peterson a Milanello: ecco il motivo della visita del coach statunitense