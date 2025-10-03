Milan ieri Dan Peterson a Milanello | ecco il motivo della visita del coach statunitense
Lo statunitense Dan Peterson, storico coach di Virtus Bologna e Olimpia Milano nel basket, ieri è stato in visita al centro sportivo di Milanello da Massimiliano Allegri e i rossoneri. Ecco perché si è affacciato a Carnago dal Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - ieri
Milan, senti Matuidi: “Allegri come un padre. L’ho sentito l’altro ieri e …”
Milan, Tare e Allegri ieri a cena: per le prossime mosse di calciomercato?
Milan, ieri sera cena tra Tare e Allegri: ecco i temi sul piatto
Milan, ricordi Hauge? Ieri sera il talento norvegese ha realizzato una doppietta in Champions League contro il Tottenham ? L’ex rossonero si prende la scena europea con una prestazione da campione Commenta qui sotto con il tuo ricordo di Hau Vai su Facebook
MILAN, LE CONDIZIONI DI TOMORI Ieri sera contro il Napoli, Fikayo Tomori, costretto ad abbandonare il campo durante il secondo tempo, ha riportato un risentimento all'adduttore. L'evoluzione del problema sarà valutata giorno per giorno in vista di Juvent - X Vai su X
Dan Peterson, l’intervista: “Berlusconi voleva me per il Milan, invece prese Sacchi” - Dal 1978 al 1987 sono stati una cosa sola: «Ho sempre considerato ... Scrive repubblica.it
Dan Peterson ci regala cento storie per capire la “sua” Olimpia Milano - L’NBA è il campionato più invidiato al mondo, tutti vorrebbero avere un posto nella Lega dove i sogni si avverano, eppure ... Secondo ecodibergamo.it