Milan auguri a Ibrahimovic per il 44° compleanno | Campione e leader dentro e fuori dal campo

Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, festeggia il suo 44° compleanno. Ecco il video di auguri del Diavolo sui social per lo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

