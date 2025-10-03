"Ne ho fatte un po’ qui e un po’ là. è anche divertente". Et voilà: come ti dribblo (per ora) la trappola. Firmato Massimiliano Allegri. Col sorrisetto di chi ha appena steso, per di più in dieci, un altro fantasma del passato: l’ Antonio Conte scudettato. Con l’aria di chi la sa lunga e dunque sa benissimo che domenica sera, Juventus-Milan sarà tutta un’altra storia. Guai ad ammettere di aver già trovato una quadratura “alla Max”: primo posto, quattro vittorie di fila, un solo gol subito (su rigore), il tutto aspettando Leao. Niet. Piuttosto: "Abbiamo 12 punti? Ne mancano 64 per la Champions". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan al Max, missione rivincita. Sfida la Signora già da favorito