Migliori Router per Fibra Ottica con porta diretta o ONT

Navigaweb.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La connessione in fibra ottica promette velocità elevate e stabilità, ma senza un router adeguato, il potenziale della rete rischia di rimanere inespresso. Un router non si limita a connettere i dispositivi, ma ottimizza il segnale, gestisce più utenti e protegge la rete da intrusioni. In FTTH, un dispositivo chiamato ONT (che funge da modem) converte il segnale della fibra, mentre il router crea la rete Wi-Fi o cablata. Questa guida esplora i migliori router per fibra, con consigli per configurarli e mantenerli efficienti, tenendo d’occhio il futuro delle connessioni ultraveloci. La fibra ottica può raggiungere velocità di 1 Gbps o più, ma il router fornito dal provider spesso non regge il passo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

