Migliaia in sciopero e in piazza per Gaza e la Flotilla

Lavoratori, lavoratrici, operatori sanitari, insegnanti, operai. Migliaia di parmigiani e parmigiane hanno risposto all'appello delle organizzazioni sindacali di base e della Cgil e sono scesi in piazza in occasione dello sciopero generale per la Flotilla e in solidarietà alla popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Sciopero dei voli, è caos totale anche in Italia! Migliaia di partenze a rischio

Israele, sciopero generale domenica 17 agosto: migliaia in piazza contro piano occupazione totale Gaza City; Smotrich minaccia caduta governo

Ferragosto ai Gigli: "Migliaia di visitatori". Ma sindacati soddisfatti: "Bene lo sciopero"

Samuele Vegna. Mahim Ahmed · Rossa Palestina Italian Pro Palestinian. Sciopero ad oltranza anche domani Migliaia in piazza #flotilla #palestina #globalsumudflotilla Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, a Roma in migliaia per la Palestina libera: "Bisognerebbe bloccare tutto il mondo" (video) https://ift.tt/3t6Zz9P - X Vai su X

Fra cori e bandiere, in migliaia in piazza a Bari per Gaza - Sono migliaia le persone, fra le quali tantissimi studenti, riuniti davanti al centralissimo molo San Nicola, a Bari, per la manifestazione organizzata dalla Cgil nella giornata dello sciopero general ... Da ansa.it

Sciopero per Gaza e Flotilla: migliaia in piazza tra Perugia, Terni e Foligno - Sono circa 2 mila le persone che sono scese in piazza Partigiana a Perugia nell’ambito dello sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali all’indomani dell’abbordaggio da parte delle forze mil ... umbria24.it scrive