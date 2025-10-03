Migliaia in sciopero e in piazza per Gaza e la Flotilla

Lavoratori, lavoratrici, operatori sanitari, insegnanti, operai. Migliaia di parmigiani e parmigiane hanno risposto all'appello delle organizzazioni sindacali di base e della Cgil e sono scesi in piazza in occasione dello sciopero generale per la Flotilla e in solidarietà alla popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

