Migliaia in corteo per Gaza | i manifestanti bloccano la tangenziale

Un lungo corteo per Gaza ha paralizzato oggi il traffico cittadino. Partito da Piazza Loggia, il serpentone di manifestanti ha attraversato le vie del centro prima di avviarsi verso la tangenziale Ovest, invadendo entrambe le carreggiate.Poco prima di mezzogiorno, i partecipanti hanno scandito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

BOLOGNA Ancora scontri in zona stazione, dove è arrivato il corteo con migliaia di attivisti partiti da piazza Maggiore. Allo sparo di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine, alcuni manifestanti hanno risposto con bottiglie e petardi #proteste #flotilla #palesti - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, migliaia in corteo per Gaza: caos stazione, bombe carta e scontri. Treni fermi - X Vai su X

Bergamo, i manifestanti pro Gaza occupano la Circonvallazione. A migliaia protestano per la Flotilla - Presente anche Marzia Marchesi, assessore e madre di Dario Crippa, fermato in mare dai militari israeliani ... Da bergamo.corriere.it

Sapienza, un migliaio di studenti al corteo per Gaza e la Flotilla: «Chiudere ogni rapporto con gli atenei israeliani» - I manifestanti sono dapprima entrati nella facoltà di Lettere e Filosofia, occupata lunedì scorso al termine del maxi corteo con oltre 100mila partecipanti ... Come scrive roma.corriere.it