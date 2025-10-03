Migliaia di persone in piazza per Gaza e la Flotilla | Fermate il genocidio

Sono migliaia le persone che nella mattinata di venerdì 3 ottobre hanno preso parte allo sciopero generale per Gaza proclamato dai sindacati Cgil e Usb. Una scelta, questa, assunta dopo che la Flotilla, missione umanitaria internazionale che ha lo scopo di portare cibo e farmaci alla popolazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

migliaia persone piazza gazaNelle piazze italiane la protesta per Gaza. Da Milano a Napoli un solo grido: “Palestina libera” - ROMA – In attesa dello sciopero generale previsto per domani, in serata migliaia di persone sono scese nelle piazze di tutta Italia per manifestare contro il genocidio di Gaza e il blocco della Global ... Come scrive dire.it

migliaia persone piazza gazaGaza, migliaia in piazza a Milano, manifestazioni a Brescia, Bergamo, Busto Arsizio - A Bergamo 3mila persone al casello dell'autostrada ... Lo riporta rainews.it

