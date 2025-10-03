Migliaia di persone in piazza per Gaza e la Flotilla | Fermate il genocidio
Sono migliaia le persone che nella mattinata di venerdì 3 ottobre hanno preso parte allo sciopero generale per Gaza proclamato dai sindacati Cgil e Usb. Una scelta, questa, assunta dopo che la Flotilla, missione umanitaria internazionale che ha lo scopo di portare cibo e farmaci alla popolazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Yemen, migliaia di persone sfilano per le strade di Sana'a in solidarietà con il popolo palestinese
Decine di migliaia di persone hanno risposto allo #scioperogenerale. Lo avevamo promesso: abbiamo bloccato il Paese. Le richieste sono chiare: basta complicità con Israele, stop a tutte le relazioni economiche e commerciali, corridoi umanitari per Gaza e st - X Vai su X
Radio1 Rai. . Decine di migliaia di persone hanno partecipato, ieri sera, alle numerose manifestazioni pro Pal che si sono tenute in varie città italiane. A Roma erano in 50mila. Alta tensione a Trieste, dove decine di manifestanti hanno preso d'assalto la staz - facebook.com Vai su Facebook
Nelle piazze italiane la protesta per Gaza. Da Milano a Napoli un solo grido: “Palestina libera” - ROMA – In attesa dello sciopero generale previsto per domani, in serata migliaia di persone sono scese nelle piazze di tutta Italia per manifestare contro il genocidio di Gaza e il blocco della Global ... Come scrive dire.it
Gaza, migliaia in piazza a Milano, manifestazioni a Brescia, Bergamo, Busto Arsizio - A Bergamo 3mila persone al casello dell'autostrada ... Lo riporta rainews.it