Migliaia di persone in piazza per Gaza e la Flotilla | Fermate il genocidio

Sono migliaia le persone che nella mattinata di venerdì 3 ottobre hanno preso parte allo sciopero generale per Gaza proclamato dai sindacati Cgil e Usb. Una scelta, questa, assunta dopo che la Flotilla, missione umanitaria internazionale che ha lo scopo di portare cibo e farmaci alla popolazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Genova si fa sentire, migliaia di persone rompono il silenzio per Gaza in via Balleydier | Video

Sono già migliaia le persone che stanno scendendo in strada. A Milano e Roma treni in ritardo e cancellati. Landini: "Le piazze saranno strapiene". Salvini: "Paghi lui" - facebook.com Vai su Facebook

Decine di migliaia di persone hanno risposto allo #scioperogenerale. Lo avevamo promesso: abbiamo bloccato il Paese. Le richieste sono chiare: basta complicità con Israele, stop a tutte le relazioni economiche e commerciali, corridoi umanitari per Gaza e st - X Vai su X

Cortei per Gaza, in piazza in tutta Italia. «Stop al Genocidio, siamo tutti Flotilla». - «Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla»: è un grido unico di centinaia di migliaia di persone quello che oggi si è alzato da oltre cento piazze ... Lo riporta leggo.it

Nelle piazze italiane la protesta per Gaza. Da Milano a Napoli un solo grido: “Palestina libera” - ROMA – In attesa dello sciopero generale previsto per domani, in serata migliaia di persone sono scese nelle piazze di tutta Italia per manifestare contro il genocidio di Gaza e il blocco della Global ... Scrive dire.it