Middle East Now Festival martedì 7 ottobre inaugura con una performance sonora di Mazen Kerbaj e il film palestinese Yalla Parkour di Areeb Zuaiter
Kerbaj presenterà prossimamente a Lucca Comics il suo ultimo libro GAZA IN MY PHONE, un graphic journalism e diario disegnato che è già diventato un simbolo di solidarietà globale per la tragedia del popolo palestinese Middle East Now Festival, martedì 7 ottobre inaugura con una performance s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
A Perugia musiche e parole ardenti from Middle East e Arabic Female Scene
Cinema, Middle East Now Festival va oltre la guerra e le ingiustizie. Quest’anno focus su Palestina, Libano, Afghanistan, Iran, Siria, Libia, Iraq
Middle East Now: il cinema oltre la frontiera delle guerre e le ingiustizie
Presentato il ricco programma del FILM Middle East NOW, il festival che guarda al Medio Oriente al via il prossimo 7 ottobre nell'ambito della 50 giorni di Cinema a Firenze.
Cinema: il programma di Middle East Now Festival (7 - 12 ottobre) - "Radical Imagination", tema di questa edizione, trasforma il festival in luogo di immaginazione creativa ... Secondo nove.firenze.it
Il Middle East Now festival apre la 50 giorni di cinema a Firenze, 34 titoli in programma - Sarà la 16esima edizione di Middle East Now festival, ad aprire la rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze, dal 7 al 12 ottobre tra il Cinema La Compagnia, Cinema Astra e altri spazi cittadini. Come scrive 055firenze.it