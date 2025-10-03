Middle East Now Festival martedì 7 ottobre inaugura con una performance sonora di Mazen Kerbaj e il film palestinese Yalla Parkour di Areeb Zuaiter

Kerbaj presenterà prossimamente a Lucca Comics il suo ultimo libro GAZA IN MY PHONE, un graphic journalism e diario disegnato che è già diventato un simbolo di solidarietà globale per la tragedia del popolo palestinese Middle East Now Festival, martedì 7 ottobre inaugura con una performance s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

