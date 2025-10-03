Microbiota e allergie | la nuova frontiera che coinvolge tutte le età

Le allergie respiratorie e alimentari non sono più un affare per bambini soltanto. Sempre più spesso colpiscono adulti e anziani, sorprendendo chi credeva di essere al sicuro. Una nuova chiave di lettura, frutto della collaborazione tra Sbircia la Notizia Magazine e Adnkronos, indica nel complesso ecosistema intestinale il regista di questo cambiamento. Allergie in crescita: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Microbiota e allergie: la nuova frontiera che coinvolge tutte le età

In questa notizia si parla di: microbiota - allergie

Asma e allergie alimentari: scoperto il legame con il microbiota nei primi giorni di vita (e perché cambiano i sintomi)

Scoperto perché asma e allergie alimentari cambiano: nascono da microbiota

Medicina, scoperto perché asma e allergie alimentari cambiano, nascono da microbiota

Benessere dall’interno La salute comincia dall’equilibrio del microbiota intestinale. I nostri integratori, formulati con ingredienti mirati e di qualità, supportano i naturali processi dell’organismo e favoriscono un intestino in armonia. Non si tratta di una scorci - facebook.com Vai su Facebook

Alimentazione. La nuova frontiera ‘One Health’: “Educare la popolazione all’adozione di modelli alimentari sostenibili” - Western Diet VS Mediterranean, diete sostenibili, alimentazione green, microbiota intestinale, ristorazione scolastica e collettiva, proteine vegetali e sport e dieta Plant based al centro dell’evento ... Secondo quotidianosanita.it

Intestino e cervello: una nuova frontiera per curare le malattie neurologiche - cervello”, un complesso sistema di comunicazione bidirezionale tra il microbiota intestinale e il sistema ... Da ilsole24ore.com