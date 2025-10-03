Il franchise di Final Destination si prepara a tornare con un nuovo capitolo, segnando una svolta significativa nella direzione artistica e produttiva della serie horror. Dopo il successo del sesto film, Final Destination: Bloodlines, che ha riscosso ottimi consensi sia dal pubblico che dalla critica e ha incassato oltre 286 milioni di dollari nel mondo, si apre ora una nuova fase con l’annuncio del regista incaricato per il settimo episodio. l’ingresso di Michiel Blanchart alla guida di Final Destination 7. chi è il nuovo regista scelto. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli del settore, la scelta è caduta sul regista belga Michiel Blanchart, noto per aver diretto il pellicola francese Night Call (2024), un thriller d’azione in lingua originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Michiel Blanchart candidato come regista di final destination 7