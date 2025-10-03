Michele Bravi | Temo l'Alzehimer che ha colpito mia nonna Lino Banfi mi ha aiutato a raccontarlo

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele. Bravi ha raccontato a Fanpage l'Alzheimer che ha colpito sua nonna e l'effetto che ha avuto su di lui e su suo nonno: il cantante lo ha fatto con una canzone, un cortometraggio con Lino Banfi e un libro: "Temo la malattia, ma i nonni mi hanno insegnato che si resiste a tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Lo ricordo io per te” di Michele Bravi, un libro a sostegno della ricerca sull'Alzheimer - Dopo la canzone e il cortometraggio, esce anche un libro di poesie di Michele Bravi. Secondo tgcom24.mediaset.it

