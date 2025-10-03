Michele Bravi | Temo l'Alzehimer che ha colpito mia nonna Lino Banfi mi ha aiutato a raccontarlo

Michele. Bravi ha raccontato a Fanpage l'Alzheimer che ha colpito sua nonna e l'effetto che ha avuto su di lui e su suo nonno: il cantante lo ha fatto con una canzone, un cortometraggio con Lino Banfi e un libro: "Temo la malattia, ma i nonni mi hanno insegnato che si resiste a tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: michele - bravi

Michele Bravi, Vincenzo De Lucia ed Eraldo Moretto al Pride Village

Michele Bravi a Sommacampagna per il suo "Sottovoce tour 2025"

“Popolare” di Michele Bravi feat.Mida inversione remix

Buona Festa dei Nonni! Oggi celebriamo chi custodisce memorie, racconta storie e ama senza misura. "Lo ricordo io per te" di Michele Bravi è una dedica illustrata ai suoi nonni, raccontata con poesia, delicatezza e ricordi che resistono al tempo. Un libro pe Vai su Facebook

Su #sette del @Corriere Michele Bravi: «Racconto la demenza di mia nonna, che era tornata bambina. Le parlavo della scuola, lei rispondeva: "Io oggi sono fuggita dalle bombe"» sarà alla tappa di #Roma dell' #alzheimerfest - X Vai su X

Michele Bravi: “Temo l’Alzehimer che ha colpito mia nonna, Lino Banfi mi ha aiutato a raccontarlo” - Bravi ha raccontato a Fanpage l'Alzheimer che ha colpito sua nonna e l'effetto che ha avuto su di lui e su suo nonno: il cantante lo ha fatto ... Scrive fanpage.it

“Lo ricordo io per te” di Michele Bravi, un libro a sostegno della ricerca sull'Alzheimer - Dopo la canzone e il cortometraggio, esce anche un libro di poesie di Michele Bravi. Secondo tgcom24.mediaset.it