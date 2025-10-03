michelangelo pistoletto la bellezza in villa reale al servizio della pace

La Reggia di Monza diventerà luogo di dialogo universale. Dal cuore delle sue sale settecentesche, dal 1° novembre al 26 ottobre 2026, prenderà vita UR-RA - Unity of Religions - Responsibility of Art, la grande mostra che Michelangelo Pistoletto ha immaginato come un percorso di riconciliazione tra arte e spiritualità. Promossa dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza con Cittadellarte Fondazione Pistoletto e curata da Francesco Monico, l’esposizione raccoglie un’antologica del maestro dell’Arte Povera: dalle tele degli esordi nel 1957 fino ai lavori recenti, in cui il tema della pace preventiva diventa nucleo creativo e impegno civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

