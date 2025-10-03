Michelangelo Pistoletto La bellezza in Villa Reale al servizio della pace

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reggia di Monza diventerà luogo di dialogo universale. Dal cuore delle sue sale settecentesche, dal 1° novembre al 26 ottobre 2026, prenderà vita UR-RA - Unity of Religions - Responsibility of Art, la grande mostra che Michelangelo Pistoletto ha immaginato come un percorso di riconciliazione tra arte e spiritualità. Promossa dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza con Cittadellarte Fondazione Pistoletto e curata da Francesco Monico, l’esposizione raccoglie un’antologica del maestro dell’Arte Povera: dalle tele degli esordi nel 1957 fino ai lavori recenti, in cui il tema della pace preventiva diventa nucleo creativo e impegno civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

michelangelo pistoletto la bellezza in villa reale al servizio della pace

© Ilgiorno.it - Michelangelo Pistoletto. La bellezza in Villa Reale al servizio della pace

In questa notizia si parla di: michelangelo - pistoletto

Michelangelo Pistoletto, l’arte per la Pace: serve una convivenza nuova in tutti gli ambiti, ma sono ottimista

Michelangelo Pistoletto, Gianni Biondillo e Cecile Baudin tra gli ospiti di “Produzioni ininterrotte”

michelangelo pistoletto bellezza villaMichelangelo Pistoletto. La bellezza in Villa Reale al servizio della pace - Dal cuore delle sue sale settecentesche, dal 1° novembre al 26 ottobre 2026, prenderà vita UR- Si legge su ilgiorno.it

Michelangelo Pistoletto in mostra alla Reggia di Monza: UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art - com) Monza, 30 settembre 2025 – La Reggia di Monza presenta UR- Come scrive mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Michelangelo Pistoletto Bellezza Villa