Michela Ferrante | Sette operazioni e vista rovinata per un filler agli occhi

Non è insolito che dopo una malattia e un intervento ci si veda stanche, abbattute e con profonde occhiaie testimoni del malessere patito. È successo pure a Michela Ferrante, che fa modella da quando era ragazzina e lavora proprio grazie alla sua immagine, non stupisce quindi a sua idea di un intervento estetico per ritrovare uno sguardo perfetto. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Michela Ferrante: “Sette operazioni e vista rovinata per un filler agli occhi”

In questa notizia si parla di: michela - ferrante

“Mia mamma mi abbandonò in un casale e sparì, ho sofferto di anoressia e bulimia, pesavo 38 chili. Sono rimasta con il viso paralizzato per un filler”: parla Michela Ferrante

DRAMMA DOPO L’INTERVENTO: il racconto shock di Alessia Fabiani e Michela Ferrante

Michela Ferrante: “Mi sono rovinata per un filler alle occhiaie. Ho perso la vista periferica, operata 7 volte”

“Mi sono affidata a quello che pensavo fosse il più bravo, ma dopo sette operazioni mi ritrovo così”. Michela Ferrante racconta a La Volta Buona il suo calvario tra malattia e interventi estetici finiti male. Dopo la diagnosi di endometriosi, decise di ricorrere a un f Vai su Facebook

“Rovinata per togliere le occhiaie, operata 7 volte”. Michela Ferrante a #LVB - X Vai su X

Michela Ferrante: “Mi sono rovinata per un filler alle occhiaie. Ho perso la vista periferica, operata 7 volte” - Michela Ferrante racconta a La Volta Buona il suo calvario tra malattia e interventi estetici finiti male. Scrive fanpage.it

Chi è Michela Ferrante, la modella che ha perso la vista periferica a causa di un errore - Michela Ferrante: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla modella che ha tentato il suicidio. Scrive donnaglamour.it