Mia nonna metteva sempre quest’erba aromatica sotto il cuscino | migliora il sonno di 10 volte

Scopri il segreto delle nonne: un’erba aromatica da mettere sotto il cuscino per migliorare la qualità del sonno e dormire profondamente tutta la notte. Una nonna che scivola un rametto di un erba sotto il cuscino prima di spegnere la luce. Un gesto semplice, ripetuto con cura e convinzione, che molti ricordano come un amuleto buono capace di “ migliorare il sonno di 10 volte ”. L’iperbole del proverbio si tramanda di generazione in generazione, con la forza dei racconti domestici. Ma da dove nasce questa abitudine e cosa possiamo aspettarci davvero da un mazzetto di aghi profumati tra le lenzuola? (Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Mia nonna metteva sempre quest’erba aromatica sotto il cuscino: migliora il sonno di 10 volte

