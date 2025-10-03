Mia figlia non sopporta che io e suo padre lo facciamo ogni sera Giù i telefoni e fate l’amore | Carla Bellucci a 44 anni confessa che fa più sesso di sua figlia di 22

Carla Bellucci, 44 anni, ex modella dell’Hertfordshire conosciuta come la “mamma più odiata” del Regno Unito, ha raccontato alla testata What’s The Jam la sua visione della sessualità delle nuove generazioni e la propria vita privata con il marito Gio. “Io e mio marito facciamo sesso come conigli”, ha dichiarato. Secondo la Bellucci, la Generazione Z sarebbe meno interessata alle relazioni intime. “ I ragazzi della Gen Z non sono interessati al sesso e lo trovo davvero triste. Tutto ciò che sembra importar loro sono i telefoni o confrontarsi con le vite di altri sui social, che non sono reali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

