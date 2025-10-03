Mew e Irama sono una coppia il video che conferma il flirt | Insieme in hotel lei indossa la sua giacca
Mew e Irama sono una coppia. Dopo le voci di flirt circolate la scorsa estate, il cantante e l'ex allieva di Amici sono stati visti scendere dallo stesso van ed entrare insieme in hotel per passare la notte. A questo si aggiunge un dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti; lei indossa una giacca che appartiene a lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: irama - sono
Ci sono Olly, Gaia, Irama e Elodie tra i nuovi singoli del 29 agosto
Amici 25 al via, chi sono gli allievi, ospiti Irama, Daniele Doria e Geppi Cucciari
@elodie è l’artista più ascoltata in radio della week #38 A contribuire al punteggio più alto di tutti sono “Ex" feat @irama.plume e “Yakuza” feat @sferaebbasta, che insieme fanno di Elodie l'artista più ascoltata in radio della Top 100. #Elodie #irama #ex #Ra - facebook.com Vai su Facebook
Mew e Irama sono una coppia ufficiale: il video virale - Un video virale su TikTok li mostra uscire dallo stesso van prima del concerto sold out all’Arena di Verona. blogtivvu.com scrive
Amici: Irama e Mew, la love story continua! - Continuano le segnalazioni sulla presunta love story tra due protagonisti di Amici. Da comingsoon.it