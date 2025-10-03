Mew e Irama sono una coppia il video che conferma il flirt | Insieme in hotel lei indossa la sua giacca

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mew e Irama sono una coppia. Dopo le voci di flirt circolate la scorsa estate, il cantante e l'ex allieva di Amici sono stati visti scendere dallo stesso van ed entrare insieme in hotel per passare la notte. A questo si aggiunge un dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti; lei indossa una giacca che appartiene a lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

