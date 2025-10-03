Metz-Marsiglia sabato 04 ottobre 2025 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Phoceens corsari al Saint Symphorien?
Un Marsiglia come non lo si vedeva da decenni asfalta l’Ajax in Champions League e si prepara a difendere il primato nella sfida sul campo del neopromosso Metz. I grenatines di Le Mignan sono ancora ultimi e senza vittorie con appena 2 punti fatti e 13 gol incassati. Pareggio tutto sommato giusto quello arrivato a Le Havre, con la porta finalmente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: metz - marsiglia
Metz-Marsiglia (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Metz-Marsiglia (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
? Metz-Olympique Marsiglia, probabili formazioni e dove vederla ? https://www.calciostyle.it/notizie/metz-olympique-marsiglia-probabili-formazioni-e-dove-vederla?fsp_sid=1428158 ? di Alessandro Cascino - facebook.com Vai su Facebook
Metz-Marsiglia (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/7KX9Vxq #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Metz-Marsiglia 4 Ottobre 2025: 7ª Giornata di Ligue 1 - Olympique Marsiglia di sabato 4 ottobre alle 17:00 promette scintille nel contesto della settima giornata di Ligue 1: analisi, pronostico e quote di una sfida tra ambizioni europee e drammi da re ... Secondo bottadiculo.it
Ligue 1 2025-2026: Metz-Marsiglia, le probabili formazioni - La partita è valida per la settima giornata del massimo campionato francese, le squadre scendono in campo alle ore 17. Da sportal.it