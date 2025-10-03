Metz-Marsiglia sabato 04 ottobre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
Un Marsiglia come non lo si vedeva da decenni asfalta l’Ajax in Champions League e si prepara a difendere il primato nella sfida sul campo del neopromosso Metz. I grenatines di Le Mignan sono ancora ultimi e senza vittorie con appena 2 punti fatti e 13 gol incassati. Pareggio tutto sommato giusto quello arrivato a Le Havre, con la porta finalmente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: metz - marsiglia
Metz-Marsiglia (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Metz-Marsiglia 4 Ottobre 2025: 7ª Giornata di Ligue 1 - Olympique Marsiglia di sabato 4 ottobre alle 17:00 promette scintille nel contesto della settima giornata di Ligue 1: analisi, pronostico e quote di una sfida tra ambizioni europee e drammi da re ... Come scrive bottadiculo.it