Mettiti in salvo l'acqua mi sta trascinando le ultime parole alla moglie dell’uomo disperso a Ostuni
Dalla sera di ieri 2 ottobre si cerca il 63enne Oronzo Epifani dopo essere stato travolto da un'alluvione a Ostuni, in provincia di Brindisi. Prima ha fatto in tempo a chiamare la moglie, che era a pochi metri da lui, e dirle: "Fermati. Mettiti in salvo, l'acqua mi sta trascinando via". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: disperso un 63enne. La telefonata alla moglie: «Fermati, mettiti in salvo»
Oronzo Epifani travolto dal nubifragio a Ostuni, l'ultima telefonata alla moglie: «Fermati e mettiti in salvo, l'acqua mi trascina via»
