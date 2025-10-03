Mette in vendita i mobili online ma è lui a pagarli Raggirato allo sportello bancomat | condannati in 4 per truffa
ANCONA - Prima ha utilizzato il suo bancomat, poi quello della moglie credendo ci fosse un problema sulla carta perché l'operazione non andava a buon fine. Seguendo le istruzioni al telefono di un acquirente, interessato a comprare da lui mobili usati, credeva di ricevere il pagamento invece ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
