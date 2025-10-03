Metrotranvia sopralluogo tra i binari | quando saranno pronte le nuove fermate

Proseguono i lavori per la nuova tratta della metrotranvia nord. Nella giornata di mercoledì l'assessore alle opere pubbliche Marco Granelli e l’assessora alla mobilità Arianna Censi hanno fatto un sopralluogo al cantiere tra via Bovisasca e via Durando. La tratta è in fase di costruzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it