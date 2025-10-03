Metrotranvia sopralluogo tra i binari | quando saranno pronte le nuove fermate

Milanotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i lavori per la nuova tratta della metrotranvia nord. Nella giornata di mercoledì l'assessore alle opere pubbliche Marco Granelli e l’assessora alla mobilità Arianna Censi hanno fatto un sopralluogo al cantiere tra via Bovisasca e via Durando. La tratta è in fase di costruzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: metrotranvia - sopralluogo

Metrotranvia, sopralluogo tra i binari: quando saranno pronte le nuove fermate - In via Durando, inoltre, è prevista anche la realizzazione di una nuova piazza ... Riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Metrotranvia Sopralluogo Binari Saranno