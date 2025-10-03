Metro Marghera raggiunto l' accordo | 8 licenziamenti ritirati e incentivi
Otto licenziamenti ritirati, supporto economico e incentivi: alla Metro di Marghera l'azienda e il sindacato Filcams Cgil hanno trovato un accordo dopo l'annuncio della chiusura del punto vendita di via Colombara. «La sintesi raggiunta garantisce nuove possibilità e tutele per gli operatori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Chiude la Metro di Marghera: in 33 rischiano il posto di lavoro
Metro Marghera, dipendenti in sciopero il 16 settembre: «Faremo di tutto per tutelare i 33 posti di lavoro» - I lavoratori della Metro di Marghera, Venezia, si fermeranno il prossimo martedì 16 settembre per una giornata di sciopero che è stata proclamata oggi, venerdì 12, contestualmente ... Secondo ilgazzettino.it
Metro, chiude il supermercato in via Colombara: a rischio 33 posti. «Molti lavoratori sono over 50, bisogna pensare alle famiglie» - La notizia è arrivato durante la riunione nazionale di ieri, mercoledì 10 settembre, a Milano. Scrive ilgazzettino.it