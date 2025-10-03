Metro Marghera raggiunto l' accordo | 8 licenziamenti ritirati e incentivi

Otto licenziamenti ritirati, supporto economico e incentivi: alla Metro di Marghera l'azienda e il sindacato Filcams Cgil hanno trovato un accordo dopo l'annuncio della chiusura del punto vendita di via Colombara. «La sintesi raggiunta garantisce nuove possibilità e tutele per gli operatori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it