Metro Linea 6 di Napoli funzionerà di sera | assunti 14 nuovi capostazione e macchinisti

Anm ha assunto 7 capostazione e 7 macchinisti per i treni della metro Linea 6. Servono a prolungare le corse anche di sera. Ad oggi la linea funziona fino alle 15,30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos»

Linea 1 metrò Napoli, progetto restyling per via Vittorio Emanuele III

Linea 1 della Metro, ecco il progetto di via Vittorio Emanuele III innanzi al Maschio Angioino

Linea Metro Arcobaleno - Soppressioni Causa avaria, il treno 2080 delle ore 8:00 da Piscinola per Aversa ed il treno 2083 delle ore 8:15 da Aversa per Piscinola oggi sono soppressi - facebook.com Vai su Facebook

Interpellanza - Installazione aria condizionata futura linea 2 metro Mazzoleni: eseguite rilevazioni da http://Infra.To sulla linea 1; si deciderà nella gara in corso. @SimoneFissolo: a fronte dei disguidi sulla linea 1 è bene valutare le scelte future per tempo. - X Vai su X

Napoli: linea 1 metro chiusa dalle 6 per problemi tecnici - La linea 1 della metropolitana di Napoli è ferma sull'intera tratta dalle ore 6 per problemi tecnici. Lo riporta napoli.repubblica.it