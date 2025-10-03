Metro Linea 6 di Napoli funzionerà di sera | assunti 14 nuovi capostazione e macchinisti

Fanpage.it | 3 ott 2025

Anm ha assunto 7 capostazione e 7 macchinisti per i treni della metro Linea 6. Servono a prolungare le corse anche di sera. Ad oggi la linea funziona fino alle 15,30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

