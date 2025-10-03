Meteo weekend | sabato con tregua domenica torna il maltempo

Sabato tra sole e nuvole, ma senza fenomeni rilevanti. L'Italia si prepara a un fine settimana a due velocità. La giornata di sabato sarà la più stabile, con condizioni generalmente asciutte e cieli variabili. Al Nord non mancheranno nubi sparse, soprattutto in Liguria, ma senza piogge significative. Al Centro tempo tranquillo con locali velature sulla Toscana. Al Sud e sulle Isole il sole dominerà, salvo qualche debole instabilità residua tra Puglia e Sicilia, destinata però a esaurirsi nel pomeriggio. Domenica sotto la pioggia: perturbazione in arrivo. Scenario diverso domenica, quando una nuova perturbazione atlantica investirà la Penisola.

