Meteo | Previsioni per sabato 4 ottobre

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3634m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it