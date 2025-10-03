Meteo | piogge sparse domenica ma da martedì sole e temperature in lieve aumento

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fronte in discesa dal Nord Europa raggiungerà la Sicilia nella giornata di domenica, determinando un certo peggioramento sulle aree centro-settentrionali della nostra regione. Ad un sabato in prevalenza soleggiato, seguiranno piogge e rovesci sparsi dal pomeriggio di domenica, destinate ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meteo - piogge

Previsioni meteo, allerta maltempo: altre piogge monsoniche da Nord a Sud

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio domenica 13 luglio 2025: piogge e temporali, le zone coinvolte

Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge. Scatta l'allerta gialla

meteo piogge sparse domenicaMeteo Sicilia di sabato 4 e domenica 5 ottobre - Sabato: Giornata all’insegna del bel tempo sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Da sicilianews24.it

meteo piogge sparse domenicaMeteo, temperature fresche e rapide piogge nella notte tra sabato e domenica (prima del ritorno del sole): ecco le previsioni per i prossimi giorni - Rapide piogge nella notte tra sabato e domenica prima di un nuovo miglioramento delle condizioni meteo (con aumento delle temperature in particolare in quota): ecco le previsioni per i prossim ... Lo riporta ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Piogge Sparse Domenica