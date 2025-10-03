Meteo Liguria nel weekend torna la pioggia

Dopo una settimana caratterizzata per lo più da sole e temperature miti durante il giorno, nel weekend sembra che il tempo sia destinato a guastarsi come si evince dal bollettino di Arpal di oggi, venerdì 3 ottobre 2025.Previsioni meteo Liguria sabato 4 ottobre 2025Dal pomeriggio piogge sparse e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it