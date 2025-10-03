Meteo in Sicilia da martedì giornate nuovamente soleggiate

Messinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fronte in discesa dal Nord Europa raggiungerà la Sicilia nella giornata di domenica, determinando un certo peggioramento sulle aree centro-settentrionali della nostra regione. A un sabato in prevalenza soleggiato, seguiranno piogge e rovesci sparsi dal pomeriggio di domenica, destinate ad. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meteo - sicilia

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Meteo, arriva il caldo estremo: possibile superare i 48 gradi in Sicilia. Temperature elevate anche in Calabria

Meteo, arriva il caldo record: attese temperature oltre i 48 gradi in Sicilia. Afa estrema anche in Calabria

meteo sicilia marted236 giornateMeteo Sicilia, le previsioni per il weekend: instabilità locale e ritorno dell’alta pressione - Ciò significa che il sole tornerà protagonista su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi. Segnala catania.liveuniversity.it

meteo sicilia marted236 giornateMeteo: Allerta meteo gialla su tutta la Sicilia per piogge e temporali - Due linee di instabilità sulla Sicilia a causa di una depressione nordafricana. Riporta 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Meteo Sicilia Marted236 Giornate