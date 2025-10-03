Meteo fronte in discesa dal Nord Europa anche su Reggio Calabria | tempo in peggioramento

Un fronte in discesa dal Nord Europa raggiungerà la Calabria nella giornata di domenica, determinando un peggioramento anche piuttosto evidente sulle aree tirreniche. A un sabato in prevalenza soleggiato, seguirà un peggioramento nel corso di domenica, con piogge e rovesci anche temporaleschi sul. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

meteo fronte discesa nordChe tempo farà nei prossimi giorni? In arrivo freddo e vento dalla Scandinavia: perturbazione e neve ad alta quota - Una breve tregua dal maltempo, poi ancora freddo, pioggia, venti forti e pure nevicate in montagna. Riporta blitzquotidiano.it

METEO: BREVE TREGUA DAL MALTEMPO, POI FREDDO E VENTO DALLA SCANDINAVIA - ROMA – Una breve tregua dal maltempo, poi ancora freddo, pioggia, venti forti e pure nevicate in montagna. Come scrive abruzzoweb.it

