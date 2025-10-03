MetaCometa in Piazza a Catanzaro Cosenza e Messina sull' affidamento

Da oltre venticinque anni, l'Associazione di Promozione Sociale MetaCometa è un punto di riferimento per la tutela dei bambini e il sostegno alle famiglie in difficoltà. L'associazione, che si ispira all'opera educativa di Don Bosco, promuove una rete diffusa di famiglie affidatarie, servizi semiresidenziali per minori e percorsi di accoglienza per madri con figli, con l'obiettivo di garantire.

MetaCometa in piazza: un’iniziativa per incontrare la comunità

MetaCometa in piazza: un’iniziativa per incontrare la comunità, conoscere le famiglie affidatarie e diffondere la cultura dell’accoglienza

Il 4 e 5 ottobre MetaCometa scende in Piazza! Due giornate dedicate all’accoglienza, alla solidarietà e alla protezione dei minori in difficoltà. Troverai: banchetti informativi con storie e testimonianze gadget solidali per sostenere i nostri progetti attivi - facebook.com Vai su Facebook

